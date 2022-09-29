Bakan Varank duyurdu! Türkiye küresel inovasyon endeksinde tarihinin en yüksek seviyesinde...



"TÜRKİYE, 6 GÖSTERGEDE İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALMAYI BAŞARDI"

Piyasaların çok yönlülüğü bileşeninde ise 12 basamak yükselişle 37'nci sırada yer alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha iyi performans sergileyen Türkiye, 6 göstergede ilk 10 içerisinde yer almayı başardı. Türkiye 'kökene göre endüstriyel tasarımları' göstergesinde ise 132 ülke arasında 1'inci oldu. Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara'nın önde gelen 2 bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı. İstanbul 4 basamak yükselişle Brüksel, Barselona ve Zürih gibi önemli kümelenmeleri geride bırakarak; en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 46'ncı sırada yer aldı.