‘CHP siyaseti milli güvenlik sorunudur’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Dağ, toplantıda CHP yönetiminin teröre karşı duruşunu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun teröristleri cesaretlendirdiğini belirten Dağ, "CHP'nin terör suçlusu olarak hüküm giymiş birini savunması, siyaseten evrildiği noktanın net bir göstergesidir. Burada bir tesadüf yoktur, ne yazık ki bir politika vardır. Görüyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı teröristleri cesaretlendirmektedir. CHP'nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi. SABAH