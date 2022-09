‘CHP’nin yaptığı siyasi sahtekârlık’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden CHP'ye yüklendi, terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesinin siyasi sahtekârlık olduğunu belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekârlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması, demokrasi düşmanı bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.