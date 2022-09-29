Dolabın içine gizli bölme yapmışlar! Kayseri’de FETÖ operasyonunda yeni detaylar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye karşı çalışma başlattı. Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri'de hücre evlerinde kaldığını tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.
"SİGNAL" UYGULAMASINI KULLANDIKLARI BELİRLENDİ
Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan "signal" uygulamasını kullandığı belirlendi.
Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.
FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video