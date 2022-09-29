Haberler Gündem Haberleri Dolabın içine gizli bölme yapmışlar! Kayseri'de FETÖ operasyonunda yeni detaylar
Giriş Tarihi: 29.9.2022 12:16 Son Güncelleme: 29.9.2022 12:18

Dolabın içine gizli bölme yapmışlar! Kayseri'de FETÖ operasyonunda yeni detaylar

İHA
Dolabın içine gizli bölme yapmışlar! Kayseri’de FETÖ operasyonunda yeni detaylar

Kayeri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, yeni detaylar ortaya çıktı. Şahısların yakalanmamak için eve kamera sistemi kurduğu ve gizli bölmeler yaptığı tespit edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye karşı çalışma başlattı. Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri'de hücre evlerinde kaldığını tespit eden ekipler, şafak operasyonu düzenledi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan inceleme de evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.

"SİGNAL" UYGULAMASINI KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan "signal" uygulamasını kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.

FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video

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Dolabın içine gizli bölme yapmışlar! Kayseri'de FETÖ operasyonunda yeni detaylar
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