Haberler Gündem Haberleri Gaziosmanpaşa'da eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 29.9.2022 15:00 Son Güncelleme: 29.9.2022 15:34

Gaziosmanpaşa'da eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Savunması pes dedirtti

DHA
Gaziosmanpaşa’da eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Savunması pes dedirtti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlaç almak için hastaneye gelen genç bir kadın, arkasından içeri giren belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, emniyetteki ifadesi 'pes' dedirtti.

Gaziosmanpaşa'daki olay, 21 Eylül günü, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

YOL VERDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ…

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziosmanpaşa'da eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Savunması pes dedirtti
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