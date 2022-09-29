Gaziosmanpaşa’da eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Savunması pes dedirtti

Gaziosmanpaşa'daki olay, 21 Eylül günü, Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.