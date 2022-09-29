HDP’li Mithat Sancar’dan Mersin’deki hain saldırıyla ilgili skandal sözler: Teröristleri suçlayamadı

Birincisi, aday, açık müzakere ve mutabakat arayışı yöntemini kabul edecek mi? İkincisi, bizim deklarasyon başlıklarımız üzerinden yürüteceğimiz müzakerede varılacak mutabakatı hayata getirecek niteliklere sahip mi? Yani bizim temel beklentimiz demokrasiye, adalete, özgürlüğe, barışa ilişkin yapılacak müzakerede ortaya bir mutabakat çıkarsa bunları yerine getirebilecek bir aday olmalı." ifadelerini kullandı.

Bu teröristlerin ucu ya HDP’ye ya CHP’ye çıkıyor