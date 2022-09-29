İBB’nin Antik Roma Hipodromu Projesi uzmanları ayağa kaldırdı: Vahim hata olur





"BU KENTE YAPILACAK EN BÜYÜK ZARARDIR"

Tarihi yarımadada en az 3, en fazla 13 metre dolgu bulunduğunu aktaran Sarı, "Hipodrom vardır ama bu değildir ki mükemmel şekilde duruyor. Onun için bu kente yapılacak en büyük zarardır. Bunu bir kültürel anlam ve kültürel tespit olarak söylüyorum. Sultanahmet Camisi'nin bu projeye katılması vahim." diye konuştu.

Sürecin işleyişine ilişkin bilgi veren Sarı, Kurulların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında başvuruya yanıt verdiğini, eğer ki başvuru sahibi mülkiyet sahibiyse ve "Ben burayı kazacağım." derse, kurulun buna hukuken izin vermeme gibi bir durumunun olmadığını söyledi.

Söz konusu alanın "arkeolojik sit alanı" ve "dünya miras alanı" olduğunu anımsatan Sarı, "Arkeolojik alanın kimliğiyle çalışma yapıyorum." denildiği an Kurul'un buna bir bütünlük içinde, önce jeoradar ardından kısmi sondaj imkanı vereceğini aktardı.

Jeoradarın, hipodromun tüm detaylarını görüntülemediğini yalnızca anomaliyi gösterdiğini anlatan Sarı, eğer anomaliler görüntülenirse, Kurul'un Tarihi Yarımada Koruma Planı'na göre değerlendirme yaparak araştırma kazısı imkanı verebileceğini belirtti.

"İBB SFENDON DUVARI'NI RESTORE ETSİN"

Kurulun, araştırma kazısı yapılacak yeri mülk sahibine sorduğunu ancak Sultanahmet Camisi'nin bahçesinde araştırma kazısına izin verilmeyeceğini ifade eden Sarı, kültür varlığının bulunması yönünde anlamlı yer neresiyse kazının orada yapılabileceğini anlattı.

Hipodromun güneyindeki Sfendon Duvarı'nın hala ayakta olduğunu, bir proje hayata geçirilecekse içi su dolu olan bu yapıyla ilgilenilmesi önerisinde bulunan Sarı, "İBB, Sfendon Duvarı'nı restore etsin, temizliğini, bakımını yapsın, içini aydınlatsın, turistleri içinde gezdirsin." dedi.

Bu projeyle neyin amaçlandığını anlayamadığını dile getiren Sarı, "Gündemde kalmak için yapılan çalışmadır. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat her ne kadar sanat tarihçisiyse de bu konulara kültürel bütünlük içinde bakmadığı için doğru bulmadığımı söylemiş olayım." değerlendirmesinde bulundu.