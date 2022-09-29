Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 8 şüpheliyi tespit etti.

Kayseri'de FETÖ'nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video

Kayseri'deki bir hücre evinde kaldıkları tespit edilen FETÖ üyelerinin bulunduğu hücre evine şafak baskını düzenlendi. Farklı illerde de aranan 8 şüphelinin gizlendikleri hücre evinin kamera sistemi ile donatıldığı ve kaçış için özel bölmeler inşa edilidği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.