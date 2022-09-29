Otobüs bakım ve onarım ihalesi aynı adrese

İBB yönetiminden yine adrese teslim ihale... 2019-2022 yılları arasında 2 milyar 114 milyon TL'lik 15 İETT ihalesinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmesiyle başlayan skandallar serisi bu yıl da devam etti.İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) 2 Ağustos tarihinde otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktığını duyurdu. 1 Eylül'de gerçekleşen ihalenin sonucu ise dün açıklandı. İhaleyi kazanan firma yine değişmedi. CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş 2022- 2023 yıllarını kapsayan ilk ihalesini 76 milyon 180 bin 500 TL'ye aldı. 9 firmanın döküman satın aldığı ihaleye, sadece Karabat'ın çalıştığı firmanın geçerli teklif sunması dikkat çekti.