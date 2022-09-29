Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu
Giriş Tarihi: 29.9.2022 20:21 Son Güncelleme: 29.9.2022 21:02

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! ’Müzakere’ çağrısında bulundu

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelere bir şans daha verilmesini istedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KASIM AYINDA DOLACAK

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

GERİLİMİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR

Başkan Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu | Video

ERDOĞAN MÜZAKERELERE BİR ŞANS DAHA İSTEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu
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