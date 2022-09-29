GERİLİMİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR



Başkan Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu | Video

ERDOĞAN MÜZAKERELERE BİR ŞANS DAHA İSTEDİ



Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.