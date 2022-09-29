Son dakika: Mersin’deki terörist CHP’nin ’Gazeteci’ raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi

Son dakika haberleri... Mersin'de hainlerin gerçekleştirdiği terör saldırında 1 polisimiz şehit olmuştu. Kimliği tespit edilen teröristlerden birinin ise Dilşah Ercan olduğu ve bu teröristin CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler' raporunda yer aldığı belirlenmişti.
BÜYÜK TEPKİLERE YOL AÇTI
Büyük tepkilere yol açan bu durumun ardından bugün ilginç bir sahne yaşandı.
ADAYLIK GÖLGESİNDE GÖRÜŞME
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'de gerçekleşecek Altılı Masa toplantısı öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı hamleler ve Meral Akşener'in adeta veto niteliğindeki sözleri sonrasında gerçekleşti.
"ALTILI MASA'NIN NOTER GÖREVİ YOK"
Bir saat 45 dakika süren toplantı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Akşener'in "Altılı Masa'nın noter olma görevi yok" sözlerinin gerginliğinde yapıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA MERSİN'DEKİ TERÖRİST SORULDU
Ziyaret sonrasında açıklama yapılmazken ilginç anlar yaşandı. Mersin'deki terör eylemini gerçekleştiren 2 teröristten biri olan ve polisimizi şehit eden hainin CHP'nin daha önceki 'Tutuklu gazeteciler' raporunda yer alması Kılıçdaroğlu'na soruldu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na zor soru | Video
Kılıçdaroğlu ise muhabirlerin bu sorusuna yanıt veremedi ve aracına bindi. İşte o anlar böyle görüntülendi.