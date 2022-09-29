Son dakika: Mersin’deki terörist CHP’nin ’Gazeteci’ raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi

"ALTILI MASA'NIN NOTER GÖREVİ YOK"

Bir saat 45 dakika süren toplantı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Akşener'in "Altılı Masa'nın noter olma görevi yok" sözlerinin gerginliğinde yapıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA MERSİN'DEKİ TERÖRİST SORULDU

Ziyaret sonrasında açıklama yapılmazken ilginç anlar yaşandı. Mersin'deki terör eylemini gerçekleştiren 2 teröristten biri olan ve polisimizi şehit eden hainin CHP'nin daha önceki 'Tutuklu gazeteciler' raporunda yer alması Kılıçdaroğlu'na soruldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na zor soru | Video

Kılıçdaroğlu ise muhabirlerin bu sorusuna yanıt veremedi ve aracına bindi. İşte o anlar böyle görüntülendi.