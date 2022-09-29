SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı



Mehmet Kaykır

PKK'DA FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Yakalanan teröristlerden Çem Riha kod Mehmet Kaykır'ın, 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol Sorumlusu olduğu, Adnan Piro kod Ferhad Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytindalı Harekâtı öncesinde Amonoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Bahtiyar kod Ozan Tunç'un 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal Kod Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu bilinmektedir.