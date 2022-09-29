Teröristi savundu, medyayı hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin isminin, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer almasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Saldırgan teröristleri 'mağdur gazeteci' olarak gösteren ve onlara sahip çıkan CHP'nin tavrını yavuz hırsız hesabıyla örtmeye çalışan Özel, "Huyumuz değil ama yapacağız. Genel Merkezimiz tarafından 'CHP'nin gazetecisi' diye bir teröristi gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler, o gazetelerin bütün sorumluları, bu konuda televizyonda konuşanlar hakkında takır takır suç duyurusunda bulunacağız, tazminat davası açacağız" diyerek medyayı hedef aldı. ANKARA