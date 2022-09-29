Veto gibi ‘noter’ açıklaması tartışmayı alevlendirmişti…Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ikna ziyareti!

2023 seçimleri yaklaşırken, 6'lı masa halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu dolaylı ifadelerle dile getirirken, son olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı verdi.
Akşener'den adaylık vetosu gibi açıklama! 'Bu görevi kendine bağlayan Kılıçdaroğlu...' | Video
'O MASA NOTER DEĞİL'
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları ve Cumhurbaşkanı adayının 6'lı masada belirleneceği konusundaki bir soruya, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşmasını çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
AKŞENER CHP'YE RESTİ ÇEKTİ: CHP'YE BORCUMUZ YOK
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masadaki ortağı CHP'ye resti çekti. Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının destekleneceği yönündeki iddialar için, "CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" demişti.
MANSUR VE EKREM BEYİN ADALIĞINA İTİRAZIMIZ YOK
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünmediklerini belirten Akşener, "31 Mart'taki seçimin aklı, stratejisi bizden. 'İttifakla gidelim' fikrini CHP'ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını sağlayan ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu onu ferasetli bir şekilde aday gösterdi. Şahıs olarak ben çalıştım. Ankara'da Sayın Yavaş'ın adaylığı konusunda da gayretlerimiz oldu bizim aday olsun diye. Bu arkadaşlarımız kazandı. Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. 1 yıl evvel önce bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İki arkadaşımızın seçmeninin taraftar haline dönmesi yarına yönelik problem yaratır dedim. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim" diye konuştu.
ADAY KILIÇDAROĞLU MU? SORUSUNA 'HAYIR, YOK' YANITI!
6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu olarak belirlenmedi mi sorusuna Akşener, "Hayır yok. Ama adaylığını söyleyebilir. Orada bir sorun yok. Diğerleri de söyleyebilir. Başka insanların adı da gelebilir. Bunlar tartışılır ve karar verilir." yanıtını verdi.
Akşener'in, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday" vurgusu da dikkat çekti.
GERGİNLİĞİN GÖLGESİNDE DAVET
Önceki gün katıldığı bir canlı yayında ortak aday ve HDP tartışmalarına değinen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının CHP içinde oluşturacağı huzursuzluğun önünü almak isteyen Genel Merkez'den partililere susun talimatı gittiği iddia edildi.
Siyaset kulisleri hareketlendi! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret | Video
Kılıçdaroğlu'na "6'lı masanın bir noter olma görevi yok" diyen Akşener ile CHP lideri bugün saat 14.00'de bir araya geldi.