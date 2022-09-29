‘Zamanı geldiğinde altına üstüne vuracağız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gaziler Günü nedeniyle bakanlıktaki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa katıldı. Törende yaptığı konuşmada gündemi değerlendiren Akar, Mersin'deki terör saldırısının Suriye'de planlandığını belirlediklerini ifade ederek, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Provokasyonlara devam eden Yunanistan'a da mesaj gönderen Akar, "Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine, mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir" dedi. DHA