AK Partili Yılmaz’dan CHP’li Başarır’a tepki: Bunlarda utanma yok

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 18'i CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş de yer aldı. Terör örgütü mensuplarıyla fotoğrafı çıktığı iddia edilen Gündeş, sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, bunun üzerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 3 Ocak'ta kendisi hakkında, "E be hadsiz kendini bilmez. Neymiş, Mersin'de çalışan işçiler terör örgütü üyesiymiş. Hiç geldin mi belediyeye. Orada Mersin'in her köyünden, her mahallesinden Mersin'in evlatları çalışıyor. Sen nasıl onları terör örgütleriyle yan yana getirebilirsin. Bir tek isim ver. Vermezsen, namertsin" şeklinde ithamlarda bulunan Ali Mahir Başarır'ın konuşmasını anımsattı.

Başarır'ın ilgili bölümünü sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Yılmaz, "Bugün PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Bedrettin Gündeş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı. Ali Mahir Başarır bana; 'Belediyede terör örgütü bağlantısı olan bir tek isim ver, vermezsen namertsin' demişti. Bunlarda utanma yok. Bu arada, söylediği her kötü kelimede kendisini anlatmış" dedi.