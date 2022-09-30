İstanbul Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Cennet Mahallesi ve çevresinde araçla dolaşarak uyuşturucu madde satışı yapan K.A., E.M.A., R.G., K.B., E.Ş., A.Y. ve G.Y. isimli 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video

Araçta ve uyuşturucu madde satıcılarının üzerinde yapılan aramalarda 16 parça halinde satışa hazır Eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcılarının uyuşturucu maddeleri sakladıkları adreste de 3.3 gram Eroin maddesi ve uyuşturucu haplar bulundu.

Uyuşturucu, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.