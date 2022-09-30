Bakan Akar, Isparta’da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nın Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı 51'inci dönem kurs kapanış töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla yapıldı. 18 haftalık komando temel eğitimi gören ve Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapacak olan 1503 sözleşmeli askerin mezun olduğu törene askerlerin yakınları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'na geldi. Törende ayrıca TBMM Grup Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve askeri üst düzey personel de yer aldı.

Tören mangasının karşılamasının ardından Bakan Akar, şeref defterini imzaladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylendiği törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Konuşmalar ve yaş kütüğüne dönem plaketi çakılan törende, eğitimi başarıyla tamamlayan sözleşmeli erlere eğitim belgeleri takdim edildi. Başarılı askerlerin belgelerini takdim eden Bakan Akar, birer hediye verdi. Dağcılık ve bayrak gösterilerinin ardından da komando andı söylendi.



TEHDİTLER HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yoğun ve zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekti. Akar, "Bölgemizde ve dünyada belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmakta. Bu kritik dönemde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sağlamaktadır" dedi.



TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Türkiye'nin başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda attığı adımlar ve kurduğu çok boyutlu ilişkilerle artık uluslararası alanda özne haline geldiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yani etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız ise bütün dünya olmuştur" diye konuştu.

Akar, bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı'nın cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle desteklenen TSK; 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ve 'terör neredeyse hedef orasıdır' anlayışıyla, yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda mücadele etmektedir. Nitekim son olarak 26-27 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'ye 140 kilometre mesafedeki Asos bölgesine hava harekatı icra edildi. Bu harekat kapsamında, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Böylece TSK her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi altyapı ve üst yapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."



'KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVALARINDA YANINDAYIZ'

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelenin yanı sıra aynı azim ve kararlılıkla Türkiye'nin semalardaki ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini de koruduğunu dile getiren Bakan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarıyla yanlarında yer almakta, bunlara ilaveten başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda BM, NATO, AGİT, AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde dünyanın birçok coğrafyasında görev yapmaktadır" diye konuştu.



'AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOKTUR'

Mehmetçiğin tüm bu faaliyetlerinde elde ettiği başarılardaki en büyük ilham kaynağının şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıkları ile milletin sevgisi, güveni ve duası olarak açıklayan Akar, şöyle devam etti:

"Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve desteği sürdükçe başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ordu-millet anlayışında olan asil milletimiz için askerlik kutsal bir görevdir. Bunun için de milletimiz askerine Mehmetçik, ordusuna Peygamber Ocağı demiştir. Yüreği vatan sevgisiyle dolu siz değerli anne ve babalar; vatana ve millete hayırlı olsun diye büyük emek ve fedakarlıklarla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı, ülkemize ve milletimize hizmet etmek üzere bu kutsal ocağa emanet ettiniz. Evlatlarınız da mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun birer mensubu olmak, şanlı üniformamızı giymek için büyük azim ve kararlılık gösterdiler. Bu şanlı yuvada genç silah arkadaşlarımız; milli, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna her türlü engeli aşabilecek, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koyabilecek kabiliyette ve yüksek nitelikli komandolar olarak yetiştiler. Askerlik mesleğinin temel niteliklerini özümsemiş bu cesur evlatlarımızı, bugün mekteb-i asli olan kıtalarına, komando birliklerine uğurluyoruz."

Bakan Akar'ın, komandoları bir kez daha tebrik ederek 'Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diyerek sona eren konuşmasının ardından da Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile mehter takımı konser verdi.