Bakan Derya Yanık Engelsiz Yaşam Fuarı’nın tanıtımında konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayında İstanbul Fuar Merkezi'nde açılacak "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. Okmeydanı, Darülaceze'de gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Yanık "Sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi noktasında çok önemli bir mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyoruz. Yolumuz uzun yapacak çok işimiz var o ayrı bir taraf. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetlerimiz dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır haldedir. Pek çok başlıkta da öne geçebilecek durumdayız. Net olarak konuşuyorum. Sadece pandemi döneminde Türkiye'nin ürettiği hizmetlerle gelişmiş görülen kara Avrupasına baktığınızda ortaya çıkan sonucu görebilmek mümkün. Bunu söylediğimizde ısrarla ve inatla her şey bitmiş gibi yansıtan bunun üzerinden siyaset devşiren kesimler var. Biz insana hizmet noktasında, insanın dezavantajıyla alakalı yapılan çalışmalar ve hizmet noktasında siyaset üstü bir bakışı geliştiriyoruz. Hak temelli, ihtiyacı olana kim olduğunu düşünmeksizin hizmeti ulaştırıyoruz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bu başarılar, tesisler ve kuruluşlar bu sebeple dünyanın en güzel hizmetlerinden biri haline geldi" dedi.

Yanık, "AK Parti 2002'de hükümet olduktan birkaç yıl sonra 2005 yılında Türkiye'nin ilk engelliler kanunu çıkaran siyasi iradedir. Yine, 2007'de Cumhurbaşkanımız önderliğinde Birleşmiş Milletler engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu sözleşme alandaki kaynak metinlerden biridir. Engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşa etmek için '2030 Engelsiz Vizyon' belgemizi de geçtiğimiz yıllarda ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmesi de hedeflerimize ulaşmamız noktasında bize önemli bir ivme kazandırdı" diye konuştu.

Bakan Yanık konuşmasını, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşamlarına yeni güzellikler katmak adına çözüm ortaklıklarının geliştirileceği ve yeni teknolojilerin tanıtılacağı bu fuarın herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu ülkede bu ülke insanına sevginin bir eseri olan 'Engelsiz Yaşam Fuarı' ve benzeri organizasyonların başarıyla devam etmesini diliyorum" şeklinde noktaladı. Konuşması sonrasında Bakan Derya Yanık ve beraberindekiler Darülaceze'de bulunan manifesto duvarına imza attı.

Tanıtımı yapılan "Engelsiz Yaşam Fuarı" alanında dünyanın 6. büyük buluşması olma özelliğini taşıyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğe yaklaşık 20 ülkeden 20 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarda öncelikli olarak engellilerin ve engelli yakınlarının teknolojik yenilik ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanacak. Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı ürünlerin tanıtımları yapılacak. Medikal ürün geliştiren firmalar da bu noktada bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek fuar 1-4 Aralık arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyarete açılacak.