İBB kaçırılan milli serveti müzayeden satın almak istemişti: THY uçağı ile İstanbul’a getirildi

Yasa dışı yollarla ülke dışına çıkartılan Şile Bozgoca Camii Kitabesi yurda geri döndü.

Hollanda'da bulunan bir müzayede evinde Eylül 2021'de, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun ihbarı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan incelemelerle bir cami kitabesinin satışa çıkarılacağı tespit edildi.



Üzerinde "Şile Kazasının Bozgoca Kariyesinin El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in Camii Şerifi Hayratıdır" yazılı kitabenin ülkemizden yasal yollarla çıkarılmış olmasının mümkün olmadığı, bu eserin bir mimari öğenin tamamlayıcı parçası olduğu, hiçbir dönem veya koşulda alım satımının yapılmasının mümkün olmadığı Hollanda makamlarına Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla iletildi.

Hollanda tarafı el koyma işlemi yapılabilmesi için, iki ülkenin adli birimleri arasında bir yardımlaşma talebi yollanması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek adli yardımlaşma dosyasının hazırlanmasını talep etti.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı tarafından Hollanda savcılık makamına iletilen dosyada Türkiye'den kültür varlıklarının çıkışının 19'uncu yüzyılın sonundan beri yasak olduğu, bu türlü eserlerin yerlerinden koparılmalarının dahi suç olduğu, üzerinde Şile'ye ait olduğu en net şekilde belirtilen bir ifade taşıyan bu eserin Türkiye'den ayrılmasının hiçbir yasal yolu olamayacağı hususları çeşitli delillerle desteklendi.

İBB MÜZAYEDEDEN SATIN ALMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almak için kolları sıvadı. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizim Bakanlığının girişimlerini umursamadan hareket eden İBB yönetimi çalınan devlet hazinesine para ödeyerek ülkeye getirmek istemesi üzerine sert tepkiyle karşılaştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıklayıp, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii'nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul'a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi'de sergileyeceğiz" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat tarafından yurtdışına çıkartıldığı belirtilen kitabenin ise çalınarak ülke dışına çıkartıldığı öğrenilirken İBB yönetiminin çalınan devlet hazinesine para ödeyerek alması tepki çekti.

İBB yönetiminin ayrıca satın alma işlemi öncesinde devlet kurumlarına danışmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da bilgi vermediği öğrenildi. Kitabenin hukuki yollar ile ülkeye getirilmesi için mücadele eden ve gerekli yazışmaları yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını da sekteye uğrattı.

İBB yönetiminin devletin girişimlerini sekteye uğratma çalışmasının ardından pes etmeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi uzmanlarınca Şile Jandarma Komutanlığı, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesi ile görüşmeler sağladı. Belediye arşivinde yer alan bilgi ve belgeler sayesinde yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığı ve burada defenedildiği, ailesinin halen Şile'de yaşamakta olduğu belgelendi. Böylece yazıtın üzerindeki ifadeyi destekler tarihi bilgi ve kanıtlara ulaşıldı.

Ayrıca Bozgoca Köyü sakinleri ile ikili görüşmeler yapıldı. Köy halkından vatandaşların 1960'lı yıllarda bu yazıtı burada hatırladıklarını, görmüş olduklarını ifade etmeleri üzerine bu kişilerin ifadeleri de Hollanda makamlarına sunuldu.