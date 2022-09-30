İstanbul Valiliği yalanladı! O hesap tekzip yayımladı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki Halkalı'daki bir ortaokulda hayatını kaybeden S.G.'nın (12) ölmeden kısa bir süre önce bir grupla kavga ettiği ve M.N.O'nun (14) ona vurduğu ifade edilince şüpheli M.N.O. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

"OKULDAN ATILDI" YALANI! O HESAP TEKZİP YAYINLADI!

Aynı okulda bir öğrenci olan Z.K.'nın, S.G.'nın hayatını kaybetmesi sonrasında hakkında paylaşım yaptığı için okul müdürü tarafından atıldığına dair "Muhbir" isimli sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bu paylaşımı alıntılayarak provokasyona girişti. Her iki paylaşımın gerçeği yansıtmadığı, yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.



İstanbul Valiliği konuyla alakalı olarak bir açıklama yayınlayarak Z. K. isimli çocuğun okuldan atılmadığını, okuldan atıldığına dair haberi ilk paylaşan sosyal medya hesabından da tekzip yayınlandığını ifade etti.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "Z.K. OKULDAN ATILMADI!"

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle: "19 Eylül 2022 tarihinde, Küçükçekmece ilçemiz Halkalı Güneş Ortaokulu'nda vefat eden öğrencimiz ile ilgili paylaşımda bulunan Z. K. isimli öğrencimizin, okuldan atıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Okul Müdür Yardımcımızın avukatı tarafından, haberi ilk yapan sosyal medya hesabından tekzip yayınlatılmıştır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okulda öğrencinin eğitime devam edip etmediği hakkında denetim yapılmış ve öğrencimizin şuanda sınıfında derste olduğu anlaşılmıştır."