Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor





"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU KONULARDA YAVAŞ"

Vatandaş Nurhan Şengül, "Ben uzun zamandır bu köprüyü kullanıyorum, burası bu şekilde kaldı. İnsanlar bir yerlere gitmek için burayı kullanmak zorundalar ama nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Burası ne zaman biter bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konularda yavaş" şeklinde konuştu.