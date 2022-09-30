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Giriş Tarihi: 30.9.2022 19:48

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DHA
MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek.

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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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