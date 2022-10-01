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Giriş Tarihi: 1.10.2022 18:34 Son Güncelleme: 1.10.2022 18:36

Bakan Koca'dan Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı

AA
Bakan Koca’dan Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlıklı yaşam süresinin yaklaşık 57 yıl olduğunu vurgulayarak, "Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, "Bugün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim." değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Koca'dan Dünya Yaşlılar Günü paylaşımı
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