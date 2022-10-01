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Giriş Tarihi: 1.10.2022

‘Beni vatan ve bayrak aşkı ayakta tuttu’

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
‘Beni vatan ve bayrak aşkı ayakta tuttu’
Erzurum'da dünyaya gelen Abubekir Durmuş, 2014'te çocukluk hayalini gerçekleştirerek uzman çavuş oldu. Özellikle hendek operasyonlarındaki başarılarıyla birçok ödül alan Durmuş, 2017'de Gabar Dağı'nda teröristlerin döşediği bombaların infilak ettirilmesi sonucu, 3 silah arkadaşının şehit olduğu saldırıda kafatasının yarısını kaybetti.



Kafatasına uygulanan yeni bir teknikle doku nakledilen Durmuş, şimdiye kadar 13 ameliyat oldu. Durmuş, gözlerindeki bozukluk nedeniyle bir kere daha ameliyata girdi. Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat başarılı geçti. SABAH'a konuşan gazi Durmuş, "İlk zamana göre çok iyiyim. Umudumu hiç kaybetmedim. Beni vatan ve bayrak aşkı ayakta tuttu" dedi.
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‘Beni vatan ve bayrak aşkı ayakta tuttu’
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