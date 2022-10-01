İsveç’ten ilk adım: Ambargo kalktı sıra teröristlerin iadesinde

Türkiye, geçtiğimiz hazirandaki NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri için uyguladığı blokajı üç ülke arasında imzalanan mutabakat ile kaldırmıştı. Mutabakatın 7'nci maddesindeki '3 ülke aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler' cümlesinin gereği İsveç tarafından yerine getirildi. İsveç Savunma Sanayii Dairesi Başkanı Karl Evertsson, Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını, elektronik ve teknoloji alanlarındaki ürünler için de bu kararın geçerli olduğunu duyurdu. Mutabakatın en önemli kısmı olan teröristlerin iadesi konusunda ise henüz bir adım atıldı.