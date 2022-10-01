Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheliyi belirleyen emniyet ekipleri, önceki gece operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak'ın ilçede olduğunu tespit etti. Operasyon gerçekleştiren ekipler, Özdurak'ı saklandığı adreste gözaltına aldı.