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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

BEKİR COŞKUN
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheliyi belirleyen emniyet ekipleri, önceki gece operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak'ın ilçede olduğunu tespit etti. Operasyon gerçekleştiren ekipler, Özdurak'ı saklandığı adreste gözaltına aldı.
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Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı
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