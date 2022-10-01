MHP, vatandaşın gönlüne girecek

MHP, 2023 seçimlerine 8 ay kala mahalle ve köylere yönelik özel bir çalışma başlattı. Tüm siyasi partiler içinde 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için ilk mitinglere başlayan ve eylül ayında düzenlediği 4 büyük mitingle seçmenle bir araya gelen MHP, teşkilatları harekete geçirdi. Seçim hazırlıklarına tanıtma, aydınlatma ve anlatma çalışmaları ile başlayan MHP şimdilerde gönül seferberliğine başladı. Cumhur İttifakı'nın gönül seferberliği ile kazanılacağı vurgusuyla vatandaşın gönlüne girmek için mahalle mahalle, köy köy gezilecek. 8 Ekim'de "Adım Adım 2023; 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları" başlayacak. 4 Eyül 2021'de bölgesel istişare toplantılarını başlatan MHP, "Adım adım 2023 il il Anadolu" programı ile 81 ilde tarama yaptı. İllerin tamamlanmasıyla birlikte "Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" toplantılarına geçildi ve 600'ü aşkın ilçe ziyaret edildi. 8 Ekim'de başlatılacak "Adım Adım 2023; 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları" temalı köy ziyaretleri ile MHP, vatandaşın gönlüne girmek için çalışacak.