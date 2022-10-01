Pendik-Sabiha Gökçen hattı açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki incelemelerinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 km hıza sahip. Dünyanın en önemli havalimanlarından olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda hizmeti, konforu, güvenliği artırıyoruz. Bu muhteşem projeyi İstanbul'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek havalimanına ulaşacak olan hattımız 7.4 km uzunluğunda. Artık, İstanbul Sabiha Gökçen'e, Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahalleler de metroya kavuşacak. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor" dedi.