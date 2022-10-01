Politico’dan Başkan Erdoğan övgüsü! Sadece Türkiye başardı





DEV ZİRVELERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Tocci makalesinde, hem Semerkant'taki Şangay zirvesi, hem de New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde, önemli değişikler gözlemlediğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Putin'le görüşmesinde, savaşla ilgili endişelerini dile getirerek, ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Tocci makalesinde, "Hindistan da Rus petrol ve silahlarını almaya memnuniyetle devam etse de, Başbakan Narendra Modi, sert bir tonda 'savaş zamanı olmadığını' söyledi. Arap Birliği de New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a derhal ateşkesin gerekliliği konusunda net bir mesaj verdi." ifadelerini kullandı.