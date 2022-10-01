SON DAKİKA: TBMM 3 aylık aradan sonra açılıyor! TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor...

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor. Meclis Genel Kurul'u saat 14.00'te özel oturuma başladı. Oturumda açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirecek.
TBMM'DE ÖZEL OTURUM! ŞENTOP AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPIYOR
TBMM 3 aylık aranın ardından özel oturum ile açılıyor. Genel Kurul 14.00'te toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı için açılış konuşması yapıyor.
Şentop'un konuşması şöyle:
7. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı için buradayız.Bu dönemin tarihe şahitlik ettiğini söyleyebiliriz.
BAŞKAN ERDOĞAN GENEL KURUL'A HİTAP EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na her yıl olduğu gibi bu yıl da katıldı. Erdoğan, Şentop'un açılış konuşmasının ardından kürsüye gelecek ve Genel Kurul'a hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında siyasetten ekonomiye, güvenlikten bölgesel ve küresel gelişmelere birçok alanda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
TBMM'DEKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından Polis Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve çok sayıda milletvekili katıldı.
GENEL KURUL'UN GÜNDEMİ YOĞUN
Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.
Çalışmalarına Salı günü saat 15.00'te başlayacak Genel Kurulu ise yoğun bir gündem bekliyor.
İlk ele alınacak düzenleme ise iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesi olacak.
Ardından ise ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi milletvekillerinin onayına sunulacak.
Teklifle, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçların faizleri silinecek.
2 bin lira ve altındaki telefon, doğalgaz, elektik faturalarından kaynaklanan icra borçları tasfiye edilecek.
Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlar devlet tarafından üstlenecek.
Kur Korumalı Mevduat Sistemi (KKM) bir yıl daha uzatılacak.
Şirketlerin çalışanlarına bin liraya kadar vereceği elektrik ve doğalgaz destekleri vergiden düşülecek.
Çalışanlara verilen nakdi yemek yardımları da artık vergi istisnası kapsamında yer alacak.