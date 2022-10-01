Yurt dışına kaçırılan Şile Bozgoca Camii Kitabesi Türkiye’ye getirildi

TÜRKİYE'DEN AYRILMASININ YASAL OLMADIĞI DELİLLERLE DESTEKLENDİ



Hollanda tarafı el koyma işlemi yapılabilmesi için, iki ülkenin adli birimleri arasında bir yardımlaşma talebi yollanması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek adli yardımlaşma dosyasının hazırlanmasını talep etti. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı tarafından Hollanda savcılık makamına iletilen dosyada Türkiye'den kültür varlıklarının çıkışının 19. yüzyılın sonundan beri yasak olduğu, bu türlü eserlerin yerlerinden koparılmalarının dahi suç olduğu, üzerinde Şile'ye ait olduğu en net şekilde belirtilen bir ifade taşıyan bu eserin Türkiye'den ayrılmasının hiç bir yasal yolu olamayacağı hususları çeşitli delillerle desteklendi.