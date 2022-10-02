10 yılda 35 bin öğrenci burs aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca (YTB) yürütülen 'Türkiye Bursları Programı'nı kazanan öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri başladı. 2012'den bu yana yürütülen programda her yıl 180'den fazla ülkeden 170 bin başvuru yapılıyor. Sınav ve mülakatlarla seçilen en başarılı 35 bin öğrenciye burs veriliyor.Mısır'dan gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyacak olan Zienab Abdalgawad, "İstanbul tarihi ve kültürel bir şehir. Kariyerim için de iyi olacağını düşündüğüm için tercih ettim. 5 yıl eğitim alacağım. Türkçe öğreneceğim" dedi. Etiyopya'dan gelen Hermella Kibebew, Türkiye burslarına dünya genelinden yoğun bir başvuru olduğunu bildiği için tercih ettiğini belirterek, "İletişim kurup birlikte çalışma ve kültürlerimizi paylaşma fırsatımız olacak" şeklinde konuştu.