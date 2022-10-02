Asos’ta 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye sınırdan 140 kilometre uzaklıkta yer alan İran-Irak sınırındaki Kandil bölgesine yakınlarındaki Asos Dağı'na yapılan operasyonun sonuçları ortaya çıktı. Diyarbakır ve Malatya'daki üslerden kalkan F16 ve F4 savaş uçakları ile SİHA'ların 16 hedefi vurduğu operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" denildi.