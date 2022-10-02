AYGM'den "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu" açıklaması: Yatırım Bakanlık bütçesinden!

AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun! pic.twitter.com/pYA5wepbQS— AYGM (@aygmkurumsal) October 2, 2022