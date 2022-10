Bizim istikametimiz milletimiz

TBMM, 3 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Meclis'e gelişinde törenle karşılanan Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki hitabında önemli mesajlar verdi:Bugün 27. Dönem Meclis'imizin son yasama yılının açılışını yapıyoruz. Meclis'imizin, seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirerek bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Büyük Millet Meclisi'mizin ilk Başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yâd ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası, milletimizin dirliği, ülkemizin bütünlüğü, devletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. TBMM, Milli Mücadele yıllarından beri, ülkenin her türlü meselesinin çözümünde, milletin her beklentisinin karşılanmasında öncü bir rol üstlendi. Türkiye'yi, ısrarla müstemleke muamelesine maruz bırakmak, siyasi ve ekonomik olarak uydusu konumunda görmek isteyenler, Meclis'in onurlu duruşundan da rahatsız oldu. Ama biz, kimin ne dediğine, kimin ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ülkemizin hedeflerine bakarak, yasamasıyla yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz.Meclis'imizin yeni dönemde içimizde ukde kalan sivil, demokratik, vizyoner bir Anayasa ile Türkiye'yi buluşturacağına, böylece darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.Tecrübelerimiz ışığın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz.2023'temilletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Bu, Türkiye Yüzyılı inşa etme sözüdür. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını milletimizin asırlık hayallerini hayata geçirme dönemine dönüştürmekte kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçiminin, ülkemizin bu vizyonu, milletimizin bu özlemi doğrultusunda en hayırlı şekilde sonuçlanacağına inanıyorum.Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin sinsi oyunlarına karşı kendi ekonomik özgün modelimizi geliştirdik. Ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak buna da aynı tavrı sergiledik. Bizim 'yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek' olarak özetlediğimiz ekonomi modelimizin merkezinde insanımız var.Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi.Yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.Yerli elektrikli otomobil TOGG, Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor ve seri üretim başlatıyor.Tek tük eylemler hainlerin son çırpınışı. Her an enselerindeyiz.Birleşmış Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya beşten büyüktür' tespitimiz, Güvenlik Konseyi içinde bile artık makes buluyor. Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de yurtdışında yaşayan herkes küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeğini iyi biliyor.Küreselve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan yapıcı, aktif siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi baskılara boyun eğmiyoruz. Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir. Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız. Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır.