CHP ve HDP’den milletin iradesine saygısızlık

Başkan Erdoğan'ın mesajları konuşma kitapçığı olarak Meclis'te dağıtıldı. Kitapçığın kapağında Erdoğan'ın BM kürsüsünde "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü söylerkenki fotoğrafı vardı.Erdoğan'ın konuşmasındaki "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dakikalarca alkışlandı. Erdoğan, TBMM'ye gelişinde resmi tören ile karşılandı. TBMM Genel Kurul Salonu'na girişinde ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri ayağa kalkıp uzun uzun alkışladı. İyi Parti milletvekilleri ise ayağa kalktı, ancak alkışlamadı.Halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken ve ayrılırken, CHP ve gizli ortağı HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Bu tavır ile bir kez daha CHP'nin ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin tercihine, iradesine saygısızlığı gözler önüne serilmiş oldu. Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar ile de bir süre sohbet etti.TBMM'nin açılış törenine bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanlarının yanı sıra çok sayıda diplomat katıldı. Toplantıda Ukrayna ve Rusya büyükelçileri de yer aldı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşmasında "Dostluğu, diplomasiyi ve barışı önceleyen hassasiyetlerimiz devam edecek. Ancak milli karakterimiz, Türkiye'ye düşmanlık eden hadsizlere had bildirmekten geri durmayacaktır" dedi.Şentop, Erdoğan'ın konuşmasının ardından 4 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.