Emine Erdoğan Olena Zelenska ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenska, eşi Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Erdoğan'a teslim etti.

Türkiye'nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmesi hususunda yardım talep etti.

DÜNYA KRİZDEN KURTULDU

Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini kaydeden Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı.

Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığını belirten Zelenska, ambulans ve küvet temini konusunda Emine Erdoğan'dan destek istedi. Emine Erdoğan, daha sonra Olena Zelenska'ya Vahdettin Köşkü'nü gezdirdi.

YARALAR EL BİRLİĞİYLE SARILACAK

Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: "Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum.

SIFIR ATIK ANLAŞMASI

"Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek. Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak, küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum."