SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye’de DEAŞ ve PKK/YPG operasyonu: 15 terörist yakalandı

6'SI SÖZDE YÖNETİCİ...

Bu kapsamda Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylülde düzenlenen operasyonlarda; 2'si sözde örgüt şer-i emiri, 1'i istihbarat sorumlusu, 1'i zekat sorumlusu, 2'si sosyal medya sorumlusu ve 5'i savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alındı.