İSBİKE çöküyor

Çevreci ulaşım ve sağlıklı yaşam hedefiyle 2012'de İstanbulluların hizmetine sunulan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi İSBİKE, bakımsız istasyonları ve yetersiz bisikletleriyle gündemden düşmüyor. Pedal çevirmek isteyen bisiklet bulamıyor, bisikletini park etmek isteyense istasyon.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2021 Faaliyet Raporu'nda 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletin yer aldığı projede bugün aktif 214 istasyon ve yaklaşık 750 bisiklet görülüyor. Birçok istasyon ihmal ve bakımsızlık nedeniyle hurdaya döndü. İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz "AK Parti döneminde İstanbul'a kazandırılan bu muhteşem proje, yeni İBB yönetimince çökertildi. İSBİKE maalesef milyonlarca lira kamu zararına neden oldu, Çok kıymetli bir hizmet işlevsiz hale getirildi" dedi. İBB"nin aşama aşama çürüttüğü proje, vatandaşın da tepkisini çekiyor:Trafiğe takılmadan bisiklete binip işlerimizi halledip geliyorduk. Aylardır istasyonlar poşete sarılı. Paramız çöpe gitmiş gibi hissediyorum.Her sabah derse yetişmek zorundayız. Bisiklet bizim için can simidi. Bu istasyonlar bir an önce hizmete açılmalı.