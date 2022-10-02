MHP’li başkan yardımcısı öldü

İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen salı sabahı MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Kamera görüntülerinden saldırganın Orhan Ağbay olduğu belirlendi. Saldırgan kaçarken Erkan Hançer, hastaneye kaldırıldı. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer, dün sabah hayatını kaybetti. Hançer Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.