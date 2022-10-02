MSB’den Tokat’taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu görüntülerine ilişkin açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda meydana gelenlerin kabulünün hiçbir şekilde mümkün olmadığı vurgulandı.

Olaya karışanların, idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."