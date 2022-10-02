Pakistan’da afetzedeler için kurulan Recep Tayyip Erdoğan Çadır Kenti’nin açılışı yapıldı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, milyonlarca insanın selden etkilendiği Pakistan'a havadan ve karadan yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Pakistan'da selden etkilenen afetzedeler için Bholari kasabasında AFAD, Pakistan Beytüsselam Yardım Derneği, Pakistan Hava Kuvvetleri ve Bankİslami iş birliği ile çadır kent kuruldu.

Pakistanlı yetkililerin önerisiyle çadır kente Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

Haydarabad kenti yakınlarında kurulan çadır kentte 200 aile çadırı ile yönetim, güvenlik, mescit çadırları, ambulans, jeneratör, tuvaletler ve temiz su sistemi de bulunuyor.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Pakistan'da 19 farklı bölgede kurulan 17 bin 65 çadırda yaklaşık 118 bin afetzede yaşamını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, 81 il valiliği, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle bugüne kadar Pakistan'a 14 uçak ve 13 "İyilik Treni" ile yardım malzemeleri ulaştırıldı. Ayrıca bölgeden de yardım malzemeleri temin edildi.

Bu kapsamda bölgeye toplam 30 bin 812 aile tipi çadır, 440 bin 663 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 38 bin 796 battaniye, yatak, yastık vb., 6 bin 58 mutfak seti, 34 bin 219 giyim malzemesi ve halı, 2 milyon 235 bin 168 tıbbi malzeme, 2 mobil sağlık ünitesi ve kampı ile 50 motorlu bot gönderildi. Bölgede 48 bin 575 sıcak yemek dağıtıldı.

Yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 17 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 10 STK görevlisi bölgede hizmet veriyor.