Petrol çıkan tarla için 925 milyon liralık teklif

Manisa Salihli'ye bağlı kırsal Yağbasan Mahallesi'nde zeytin ve badem ağaçlarına su bulmak için sondaj yapan çiftçi Mustafa Yüksel (40) bir süre sonra tarlasında çıkan yangını söndürmek isterken açtığı çukurdan petrol çıktığını fark etti. TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü ekipleri rezerv tespitinin ardından kuyu açmak için ilk kazmayı vuracak. Yüksel bir iş insanının tarlası için 50 milyon dolar (925 milyon lira) teklifte bulunduğunu söyleyerek "Petrol garantisi vermemi istedi. Rezerv tespitinden sonra o işadamıyla tekrar konuşacağız" dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.