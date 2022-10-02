Polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede Türkiye'nin çok önemli bir noktaya geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Geçen hafta başında şehidimizin kahramanca mücadelesi, gazimizin kahramanca mücadelesiyle 2 teröristin hem vurulması ondan sonra da o ila cehenneme zümera, cehennemin dibine kadar gittikleri o eylemle ilgili CHP'liler dün akşam tweet atmışlar, 'Türkiye'nin sokakları terör doldu' diye. 'Terör doldu', seviniyorlar. PKK'nın her eylemi 'Aman bir istikrarsızlık olsun, aman şöyle olsun, aman böyle olsun'. CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o avanelerine söylüyorum, PKK'nın eylemlerini sizi sevindirecek noktaya getirmeden onları yerin yedi kat dibine gömmeyenler namerttir. 15 Temmuz'dan sonra bir tane eylem, onun da arkadaşlarımız hakkını verdiler. Bu eylem, Amerika merkezli bir eylemdir" dedi.Bakan Soylu, "Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, ilk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden: 'Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz.' Neden istediler? Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi, 'Siz ilk önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz' diye."Mersin'deki Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısının detayları ortaya çıktı. Teröristlerin kullandığı paramotorun parçaları Tarsus'un Çöplü Köyü'nde bulundu.Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeli "FLY Products Marka ECO 2 LIGHT" model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi. İki kadın teröristin üzerinde yer alan uçuş gösterge sistemleri ile yükseklik, hız, yön, irtifa, kalan yakıt ve batarya bilgileri takip edilebilen, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkan ve 2 kişi ile birlikte haricen ağırlık da taşıyabilen paramotor ile geldiği ortaya çıktı.25 Eylül akşamı saat 20.23 sıralarında Suriye'nin Münbiç bölgesinde hareket eden aracın, Suriye'nin Afrin bölgesine saat 22.30 sıralarında geldiği, daha sonra da Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Çöplü'deki tarım arazilerine indiği öğrenildi.