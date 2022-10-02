Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:49 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:51

SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhâl karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberi... Şehidimizin kanı yerde kalmadı. 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhâl karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz.

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SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 7 terörist etkisiz hale getirildi
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