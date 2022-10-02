Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM’de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...

BAŞKAN ERDOĞAN GENEL KURUL'A HİTAP EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na her yıl olduğu gibi bu yıl da katıldı. Erdoğan, Şentop'un açılış konuşmasının ardından kürsüye geldi ve Genel Kurul'a hitap ediyor.

"MECLİSİMİZİN TARİHİ MİSYONUNU YERİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'nin 27'nci dönem 6'ncı yasama yılını sizlerle birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yüce kurumda ülkemize hizmet eden tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi yolunda görev yapanları yad ediyorum. Devletimizin bekası uğrana canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi anıyorum.

Düşmanlarımıza göz açtırmayan polislerimize, askerlerimize, jandarmamıza, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimizin Rabbimin korumasını niyaz ediyorum.

TBMM Milli Mücadele yıllarından beri milletimizin her beklentisinin karşılanmasında öncü rol üstlenmiştir. Çıkarılan kanunlar, komisyonlar ve genel kurulda bekleyen tekliflerle, bundan sonraki çalışmalarda Meclisimizin tarihi misyonunu yerine getireceğine inanıyorum.

Bugün, Meclisimizin son yasama yılının açılışı. Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok düzenlemeyi hayata geçirerek, bu yasama yılında görevini yerine getireceğine inanıyorum.

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