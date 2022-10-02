Tokatlı Özel Harekat Polisi, Fırat Kalkanı Harekatında şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Samsun Özel Harekat Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı.
34 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası şehidin eşi ve çocuklarının Samsun'da yaşadığı öğrenildi. Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi 2 Ekim saat 11:20'de Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından Tokat'a gönderilecek.
Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Erenler Şehitliği'nde defnedilecek.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehidin şehir merkezindeki baba ocağında aileye taziyelerini iletti.