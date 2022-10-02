Van'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" düzenlendi

"TERÖR BİTTİ"

Çocukların artık okula gittiğini, derslerine çalıştığını, mühendis, doktor, yazılımcı olduklarını ifade eden İnan, şunları söyledi:

"Peki bu uzun sürede biz ne kaybettik? Can kaybettik. Kırk yıl boyunca huzur kaybettik, şehitler verdik. İnsanlarımız, gençlerimiz o mağaralarda heder olup gittiler. Sonuç ne oldu? Terör bitti. Haliyle bitecekti. Şimdi o zihniyetin ağzında büyük laflar var. Onlara Vanlı gençlerle birlikte şunu sormak lazım. Buraya hangi hizmeti getirdiniz? Buraya huzur mu getirdiniz? Gençlerin hayatına katkıda mı bulundunuz? Eğitim mi, gelecek mi, iş mi önerdiniz? Önerdikleri sadece mağaralarda terörist yetiştirmek oldu. İşte gördünüz. Yıllarca belediye başkanlığı yaptılar. Şu ortamı Vanlı gençlere reva gördüler mi? Hepiniz bu şehirde yaşadınız. Van'ı, Diyarbakır'ı, Hakkari'yi Şanlıurfa'yı Ağrı'yı hizmetle buluşturdular mı? Şehrin gençlerine, eğitimler için yeni fırsatlar sundular mı? Hayır. Dün Hakkari'deydim, bambaşka bir coşku vardı. Ağrı'da kardeşlik ortamı var. Hakkari'den Van'a gece üç buçukta geldim. Büyük bir güven ve huzurla geldim. Geçmişte bu var mıydı? Yoktu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hakkari'ye havalimanı yapacağımız zaman tam 98 kez saldırdılar. 'Yapamazsınız' dediler çünkü bu bölgeye havalimanı, yol ve köprüyü reva görmediler. Şimdi birileri 'niye yol, havalimanı yaptınız?' diyor. Buranın gençleri için ve istihdamı için yaptık."

"VANLI GENÇLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LA GELECEĞE YÜRÜYECEK"

"Bu zamana kadar şunu söyledik. Bir siyasi parti, terör yardakçısı, terörün uzantısı dedik. O parti HDP'ydi?" diyen İnan, şunları kaydetti:

"Bugün artık Türkiye'de terörün uzantısı ikinci parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisidir. Mersin'de şehit olan Sedat Gezer'i rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Onu şehit eden hain teröristler hangi partinin raporunda çıktı? Cumhuriyet Halk Partisinin raporunda çıktı. Bugün terör örgütü referansıyla konuşuyorlar. Türkiye'de artık iki parti terörün uzantısıdır. Biri HDP diğeri ise CHP'nin ta kendisidir. Bu nedenle biz burada 2023 Türkiye'sine net bir cevap veriyoruz. Diyoruz ki Van'da gençler daha fazla teknolojiyle, daha fazla sosyal aktiviteyle, daha fazla kariyer merkezleriyle buluşacak. Vanlı gençler Recep Tayyip Erdoğan'la geleceğe, 2053 ve 2071'e yürüyecek. Van'a en samimi duygularımızla geldik. Sizlere şunu sormak istiyorum. Van'dan öyle bir ses verin ki İzmir'de yankılansın. 2023'te gençlerin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapmaya var mıyız? Gençlerin partisi AK Parti'yi yeniden iktidar yapmaya var mıyız? İlk oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a"

Konuşmaların ardından DJ Emre Kınay sahne aldı, gençler halay çekti.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve ilçe belediye başkanları da katıldı.