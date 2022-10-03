6'lı masanın gündeminde millet yok, koltuk var! "Masada top çevirme"





ELDE VAR YİNE SIFIR



Bütün bu sancılı sürecin ardından dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 6 genel başkanın toplantının ana hatları da şöyle belirlendi;



*Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına ilişkin partilerin formülleri tartışılacak



*6 partinin eski sisteme geçiş çalışmalarındaki benzerlikler ve farklılıkları gidermek için ortak komisyon kurulacak.



*Komisyonun çalışması tamamlandıktan sonra, 6 genel başkan sistem tanıtımı iddiasıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.



*Aylık toplantılar, 15-20 günde bir yapılacak.